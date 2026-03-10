Угроза исчезновения с логистической арены: транспортный сектор Литвы обеспокоен

Литва может полностью утратить свои позиции в логистической сфере и оказаться вне этой отрасли из-за того, что значительное число литовских грузовиков заблокировано на территории Белоруссии, об этом сообщил глава Международного альянса транспорта и логистики (TTLA) Повилас Дрижас.

Повилас Дрижас пояснил, что перевозки через Литву в восточном направлении связаны с высокими рисками, чем активно пользуются конкуренты — Латвия и Польша, переманивая к себе соответствующие рыночные сегменты.

«Сегодня Литва рискует — и мы уже это видим — стереть себя с логистической карты и так называемого северного транзитного коридора. Сейчас весь поток и все доходы — таможенные сборы, платежи в терминалах и прочее — достаются Латвии и Польше. Эти страны получают прибыль, потому что потоки из Центральной Азии и Китая в ЕС очень большие, а мы просто теряем свою долю», — заявил представитель альянса, сообщает Sputnik.

Дрижас уточнил, что из 46 тысяч единиц техники, которые в совокупности составляют парк членов альянса, примерно 300 грузовых автомобилей и тягачей в настоящее время задержаны в Белоруссии. Он подчеркнул, что ключевыми вопросами сейчас являются поиск путей для возврата транспорта, а если это не удастся — механизмы компенсации понесенного ущерба и возмещения стоимости имущества.

Также, по его оценке, стране необходимо выработать ясную стратегию по организации будущих транзитных перевозок через соседнее государство. Дрижас убежден, что в ближайшем времени необходимо будет четко определить политическую позицию и дальнейший курс действий в данной ситуации.

