Уганда потребовала от Турции ее женщин и кучу денег

Генерал-майор Уганды Мугузи Кайнеругаба в посте в соцсети Х потребовал 1 млрд долларов от Турции. Если Анкара не пойдет на такой шаг, то дипломатические отношения между странами будут разорваны.

Кайнеругаба заявил, что страна готова оказать поддержку Израилю. Генерал может мобилизовать 100 тыс. солдат Уганды.

«Мы готовы предпринять этот шаг для защиты Священных Земель, которые являются землей нашего Господа Иисуса Христа», — отметил Кайнеругаба.

Генерал потребовал Турцию отправить Уганде один млрд долларов. Если Анкара откажется, то Кайнеругаба закроет посольство страны и разорвет с ней дипломатические отношения.

Кайнеругаба сказал, что Турция постоянно «бьет Уганду в спину». Он потребовал у граждан перестать ездить в государства.

Генерал также попросил отдать угандийцам турецких женщин. Для себя потребовал в жены «красивейшую девушку страны».

