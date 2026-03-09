Удары Израиля по нефтяным объектам Ирана вызвали недовольство США
Масштаб ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвал недовольство США, сообщает RT со ссылкой на израильский «12 канал».
По словам американского чиновника, Тель-Авив не предупредил Вашингтон, что эти удары будут настолько масштабными.
«Мы считаем, что это была плохая идея», — отметил он.
Активные боевые действия между сторонами начались 28 февраля. Целями ударов, согласно сообщениям, становились различные объекты на территории Ирана, включая Тегеран.
В результате обострившегося конфликта есть и разрушения, и жертвы среди мирного населения. Иран, со своей стороны, проводит ответные операции, нацеленные на израильскую территорию, а также на американские военные объекты в ближневосточном регионе.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.