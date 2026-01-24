Удар по Ирану неизбежен: США собирают военный «кулак»

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что Штаты на полном серьезе готовятся к военной операции против Ирана, сообщает «Царьград» .

По его мнению, в конфликте главную роль сыграют подлодки с Tomahawk и надводные корабли, которые могут за один раз выпустить до 400 крылатых ракет. К ним на днях присоединится авиагруппа во главе с «Авраамом Линкольном», у которого на борту три авиаэскадрильи, включая самые современные малозаметные F-35С.

Кроме того, в ближневосточный регион переведены три эскадрильи американских ВВС: одна состоит из истребителей-перехватчиков F-15С, которые могутприкрыть атаки от ответных иранских ракет и дронов, и две — из ударных F-35А. Вместе с флотом и израильскими ВВС они составляют по-настоящему грозную силу.

В это же время проводятся активные приготовления: сперва эвакуируют мелкие базы США, расположенные на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить риски для военных в случае ответных ударов Ирана, а еще разворачивают системы ПРО THAAD и Patriot в Израиле и сопредельных государствах.

В финале планируется появление «невидимок» B-2, они традиционно подключаются к ударам по особенно защищенным объектам.

Эксперт высказал уверенность, что подобных масштабных подготовок не бывает ради блефа или демонстрации флага.

«Слишком много ресурсов потрачено — удар по Ирану выглядит практически неизбежным и, скорее всего, уже не за горами», — сказал Подоляка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.