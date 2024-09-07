Участник СВО проголосовал на выборах в Совет депутатов Королева

«Мы военные народ дисциплинированный и всегда участвуем в голосовании. У меня активная гражданская и жизненная позиция, считаю, что приходить на выборы необходимо, чем больше избирателей придут на выборы, тем демократичней будет выбор. Благодаря электронному голосованию сейчас это стало намного удобнее, я знаю, что многие выбрали этот формат. Но мне приятнее по старинке. Выборы для нас — это всегда праздник. Голосование прошло четко и очень организовано», — сказал он.

На СВО мужчина ушел добровольцем в мае 2022 года. Воевал в штурмовом отряде в Луганской Народной Республике. Участвовал в штурме Северодонецка, где в ходе оного из штурмов получил тяжелое осколочное ранение ноги. Сейчас работает в IT компании руководителем инновационных проектов, женат и воспитывает сына.

Свой гражданский долг участник спецоперации выполнил с чувством гордости и большой ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.