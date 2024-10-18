Убийство Яхьи Синвара является несомненным успехом для Беньямина Нетаньяху, так как Израиль ликвидировал не просто главу ХАМАС, но и человека, которого называют главным организатором массовой террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Смерть Синвара стала очередным тяжелым ударом по палестинскому движению, что вполне может привести к проблемам в управлении, даже несмотря на формальное назначение иного лидера. Яхья Синвар возглавил политбюро ХАМАС после убийства Исмаила Хании летом 2024 года.

«Многие задаются вопросом — могут ли последние события стать основой для прекращения огня в Газе? Не исключено, что ХАМАС теперь может пойти на сделку по возвращению заложников в обмен на перемирие, ведь, опять же, организация за это время понесла существенные потери, а Сектор Газа фактически переживает гуманитарную катастрофу», — сказал Аджамян.

По словам политолога, учитывая приближающиеся выборы в США, думаю, нынешняя американская администрация также заинтересована в перемирии, ведь деэскалацию они могут преподнести как результат собственных усилий.

«Но ключевой вопрос — пойдет ли на подобную сделку лидер Израиля Нетаньяху? Он заявлял, что главные цели операции в Газе — уничтожение ХАМАС и возвращение израильских заложников домой. Собственно, даже после убийства Синвара Нетаньяху подчеркнул, что военная операция в секторе Газа „не закончилась на ликвидации“ главы ХАМАС и будет продолжена „в полную силу“ до освобождения удерживаемых заложников», — добавил Аджамян.

По мнению эксперта, дальнейшая операция оставляет риск убийства заложников, поэтому израильскому премьеру будет нелегко реализовать одновременно две цели.

«Скорее всего он рассчитывает на то, чтобы бойцы ХАМАС добровольно сложили оружие и освободили заложников. Реализация подобной стратегии видится довольно сложной», — заключил политолог.