Убийство лидера консервативной молодежи США стало вызовом для главы ФБР

Как отмечает в интервью «Царьграду»политолог-американист Дмитрий Дробницкий, факт того, что стрелявший до сих пор не задержан (первоначально подозреваемого отпустили), свидетельствует о крайней изощренности преступления.

«Убийца или группа тщательно просчитали пути отхода, а охрана мероприятия была не готова к снайперскому выстрелу — она фокусировалась на предотвращение потасовок и проверку запрещенных предметов», — поясняет эксперт.

Особое внимание Дробницкий уделяет роли Кэша Пателя, который клялся радикально реформировать ведомство в случае назначения директором.

«Сейчас именно тот момент, когда он должен доказать свою эффективность: найти исполнителей, установить мотивы и, что критически важно, продемонстрировать политическую волю. Пол-Америки ждет, начнутся ли наконец „посадки“ за политические преступления», — подчеркивает политолог.

Ситуация усугубляется глубоким расколом в американском обществе. Консервативные круги уже называют убийство Кирка политическим заказом и требуют масштабного расследования с привлечением высших чинов ФБР.