США назначили награду за информацию о причастных к убийству Кирка

Федеральное бюро расследований (ФБР) назначило вознаграждение за информацию, которая поможет поймать подозреваемых в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка, сообщает РИА Новости .

Ведомство сделало официальное заявление, в котором говорится, что награда будет составлять до 100 тыс. долларов. Эти деньги будут выданы за сведения, которые приведут к установлению личности и аресту лиц, связанных с убийством Кирка.

Всем, кто хочет предоставить соответствующую информацию, нужно будет позвонить по номеру телефона ФБР или связаться с правоохранителями через сайт бюро.

В Кирка выстрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта 10 сентября. Мужчина получил тяжелое ранение и спустя время скончался.

Ранее ФБР опубликовало фото возможного стрелка, убившего Кирка. Бюро попросило помочь в установлении личности мужчины.