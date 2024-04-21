Уберите эти чертовы флаги: в конгрессе США поскандалили из-за Украины

Конгрессмены Палаты представителей США после голосования о выделении военной помощи Киеву выясняли отношения из-за флагов Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

После одобрения военной помощи Украине на сумму почти 61 миллиард долларов представители демократов начали активно демонстрировать флажки Украины.

«Размахивание флагами является нарушением правил, это неуместно», — отреагировал председательствующий на голосовании республиканец Марк Молинаро.

Депутат Анна Паулина Луна добавила: «Уберите эти чертовы флаги».

Сенатор-республиканец Рэнд Пол в соцсети X назвал реакцию на выделение средств Киеву, как аплодирование «коррумпированному иностранному режиму».