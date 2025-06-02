Шевроны на форме украинских делегатов, приехавших в Стамбул на переговоры с Россией, напоминали эмблему 36-й дивизии СС. Оба знака — нашивка Генштаба Украины и карательного подразделения СС — имеют черный фон и перекрещенные элементы, обратило внимание kp.ru .

В Сети заметили, что некоторые члены украинской делегации приехали на переговоры в военной форме и с нашивками своего Генштаба. Ряд пользователей, в том числе покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук, сравнил эмблемы киевских переговорщиков с символом 36-й дивизии СС.

«Член украинской делегации прибыл на переговоры с шевроном СС», — написал парламентарий.

Нашивки Генштаба Украины и карательного подразделения СС похожи друг на друга. Они различаются тем, что на символе фашисткой зондеркоманды изображены гранаты на щите, а у украинского ГШ — булавы на таком же щите.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. В ходе них Москва предложила Киеву «конкретное» прекращение огня на 2-3 дня, заявлял глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский.