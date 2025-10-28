У американской военной базы в Эстонии сбили беспилотник, но не смогли его найти
Рядом с военным городком Реэдо в Эстонии заметили два неизвестных беспилотника, один из которых сбили. Уничтоженный БПЛА не получилось найти, сообщает ERR со ссылкой на пресс-секретаря Главного штаба эстонских Сил обороны Лийс Ваксманн.
Инцидент произошел еще 17 октября, утверждает издание. По словам Ваксманн, в поисках сбитого дрона участвовали военные, полиция и пограничники, но аппарат так и не нашли.
Силы обороны Эстонии отказались от дальнейших комментариев.
Предполагаемая принадлежность БПЛА не разглашается. В статье также не уточняется, что случилось с беспилотником, который не смогли сбить.
В Реэдо дислоцируется эскадрон американского бронетанкового разведывательного подразделения. Военгородок предназначен для размещения военных из стран-союзниц Эстонии и бойцов Сил обороны.
