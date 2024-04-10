Тысячи венгров вышли на улицы, требуя сместить Орбана

Тысячи людей протестовали в центре Будапешта, требуя отправить в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Митинг состоялся в прошедшие выходные, сообщает Газета.ru со ссылкой на Politico.

Во главе демонстрантов встал 42-летний юрист Петер Мадьяр. На протесте он заявил, что Орбан поверил в то, что Венгрия стала его собственностью, однако сами венгры не намерены подчиняться премьер-министру.

По словам Мадьяра, он и его сограждане агитируют против олигархической системы, при которой богатые люди наживаются благодаря незаконным госконтрактам.

Массовый митинг против Виктора Орбана также состоялся и 27 марта. Тогда граждане Венгрии вышли на улицы с требованием отставки не только премьер-министра, но и генпрокурора Петера Полта.