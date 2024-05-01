Яхтсмен из Московской области стал победителем этапа Кубка России

Спортсмен из Подмосковья завоевал золотую награду на втором этапе Кубка России по парусному спорту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Призер чемпионата Европы, многократный чемпион России и обладатель Кубка России из Подмосковья Сергей Комиссаров занял первое место по итогам гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. За ним на втором месте расположился представитель Санкт-Петербурга Максим Шапошников. Замкнул тройку призеров еще один представитель Северной столицы — Дмитрий Тимофеев.

​Напомним, что ранее Сергей Комиссаров стал чемпионом первого этапа Кубка страны по парусному спорту. Яхтсмен представляет городской округ Долгопрудный и выступает за центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.

​Второй этап Кубка России по парусному спорту проходил с 22 по 28 апреля в городе Сочи. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.