Истребитель F-16 разбился в Нью-Мексико

Американский истребитель F-16 разбился неподалеку от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление авиабазы.

Отмечается, что пилот самолета успел катапультироваться.

«F-16 Fighting Falcon… разбился к западу от базы ВВС Холломан недалеко от национального парка Уайт-Сэндс», — сказано в сообщении.

Ранее французский эксперт допустил, что Украина может привлечь бойцов ЧВК для управления истребителями F-16. По его мнению, отсутствие необходимых навыков не позволит украинцам выжить в бою с российской армией.