Пентагон может отказаться от программы МБР Sentinel

США допускают возможность отказа от программы межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel или внесения в нее изменений, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант, пишет РИА Новости .

«Программу можно было бы ресертифицировать практически в том виде, в каком она есть. Второе — программу можно отменить, и третье — можно будет сертифицировать с внесением изменений», — сообщил он.

Также Лаплант отметил, что реализация программы сегодня сильно задерживается. Это связано также с проблемами взаимодействия с подрядчиками.

Минобороны США в феврале заключило многомиллионный контракт с консалтинговой компанией McKinsey & Co. с целью оценить состояние промышленной базы программы по созданию МБР Sentinel, которая испытывает трудности в реализации.