МЧС: в общежитии РУДН произошло короткое замыкание

Короткое замыкание стало причиной хлопка и задымления в общежитии РУДН в Москве, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет», — сказано в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что пять пожарных машин подъехали к зданию общежития, где очевидцы слышали якобы взрыв и наблюдали задымление на нескольких этажах.

Также сработала система пожарной сигнализации.