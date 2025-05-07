Туск: Польша отказалась от репараций Германии за ущерб в годы Второй мировой

Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб Второй мировой войны, заявил премьер республики Туск, сообщает РИА Новости .

«Но мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами», — заявил он.

Туск добавил, что решение о выплате репараций было принято «в коммунистические времена». По его словам, тогда Польша «не могла ничего сказать». Туск добавил также, что Германия так и не компенсировала потери Второй мировой войны.

В 2022 году Варшава выдвинула требования Берлину — перевести примерно 1,3 трлн долларов репараций за Вторую мировую войну.

Ранее издание Financial Times опубликовало интервью с главой бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчином Пшидачем, который сообщил, что Варшава может потребовать репарации от России.