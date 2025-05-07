Туск: Польша отказалась от репараций Германии за ущерб в годы Второй мировой
Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб Второй мировой войны, заявил премьер республики Туск, сообщает РИА Новости.
«Но мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами», — заявил он.
Туск добавил, что решение о выплате репараций было принято «в коммунистические времена». По его словам, тогда Польша «не могла ничего сказать». Туск добавил также, что Германия так и не компенсировала потери Второй мировой войны.
В 2022 году Варшава выдвинула требования Берлину — перевести примерно 1,3 трлн долларов репараций за Вторую мировую войну.
Ранее издание Financial Times опубликовало интервью с главой бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчином Пшидачем, который сообщил, что Варшава может потребовать репарации от России.