Турция заявила о договоренности по саммиту Москвы, Вашингтона и Киева
Фидан: Турция намерена собрать лидеров России, Украины и США в августе
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан сделал заявление о достижении принципиальной договоренности по проведению саммита с участием президентов России и Украины, сообщает РБК.
«Я вижу готовность к встрече», подчеркнув возможность «достижения промежуточного решения», — отметил глава ведомства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует расширить формат переговоров, предложив участие Дональду Трампу, добавил Фидан, предупредив о рисках перерастания конфликта в глобальную катастрофу.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, ранее обвинявший Зеленского в нецелевом использовании помощи, готов инициировать смену власти в Киеве.