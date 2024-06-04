Турция выразила желание присоединиться к БРИКС

Министр Фидан: Турция обсудит возможность вступления в БРИКС на саммите в РФ

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего визита в Китай заявил, что вопрос присоединения Анкары к БРИКС будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС .

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», — сказал Фидан в интервью газете South China Morning Post.

Он добавил, что планирует лично посетить встречу министров БРИКС в России, чтобы обсудить вступление страны блока НАТО в объединение.

28 мая таиландское правительство одобрило проект письма о вступлении страны в БРИКС. Кабинет министров считает, что если Бангкок станет частью объединения, то в Таиланде будут расширены возможности в процессе создания нового миропорядка.

Также ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна находится на пути к вступлению в БРИКС, а принятие в международное объединение может случиться уже скоро.