Турция сможет развернуть комплексы С-400 за 12 часов
Гюлер: США сняли возражения на использование Турцией С-400
США и Турция сняли разногласия по поводу использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер. его слова приводит RT.
«Теперь у американцев нет возражений на этот счет», — сказал министр, не указывая подробности переговоров.
Он уточнил, что стороны согласовали места размещения систем, которые могут быть развернуты за 12 часов.
Россия поставляла Турции С-400 с 2017 по 2019 годы. Однако Вашингтон поставил условия неиспользования комплексов в обмен на поставки истребителей F-35.