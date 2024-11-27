Турция сможет развернуть комплексы С-400 за 12 часов

США и Турция сняли разногласия по поводу использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер. его слова приводит RT .

«Теперь у американцев нет возражений на этот счет», — сказал министр, не указывая подробности переговоров.

Он уточнил, что стороны согласовали места размещения систем, которые могут быть развернуты за 12 часов.

Россия поставляла Турции С-400 с 2017 по 2019 годы. Однако Вашингтон поставил условия неиспользования комплексов в обмен на поставки истребителей F-35.