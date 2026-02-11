Турецкие депутаты подрались во время принятия присяги министром

Оппозиционные депутаты устроили потасовку с депутатами от правящей партии в парламенте Турции, сообщает РИА Новости .

Заседание в итоге пришлось приостановить.

Инцидент произошел, когда новый министр юстиции Акын Гюрлек принимал присягу.

Депутат от партии Мурат Эмир заявил, что эта присяга недействительна, так как ее условия не были соблюдены. По его словам, нельзя принять присягу, не подав в отставку с поста прокурора.

Между депутатами началась драка.

После этого Гюрлек все же принял присягу и официально возглавил министерство.

Ранее во время заседания в парламенте Армении случилась потасовка депутатов, его пришлось прервать. Все произошло, когда началось обсуждение ходатайства прокуратуры о лишении члена оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна депутатской неприкосновенности.

