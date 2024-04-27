Тульский FPV-ретранслятор начали применять в зоне СВО

Универсальный FPV-ретранслятор, разработанный в Туле, начали применять российские военные в зоне СВО на Украине, рассказал создатель БПЛА-камикадзе «Овод» Андрей Иванов в беседе с РИА Новости .

Отмечается, что аппарат позволяет оператору дрона работать с любых позиций на неограниченной дальности. Ретранслятор, по его словам, устроен «как условно проводной-беспроводной».

«Между внешней частью и внутренней есть 33-метровый кабель, который позволяет оператору FPV-дрона работать из укрытия, и беспроводная часть, которая ровно так же позволяет уходить еще дальше в том случае, если у нас позиция открытая. Это условно какая-то соседняя лесополоса и так далее. То есть тут дальность не ограничена», — пояснил эксперт.

Разработчик назвал систему универсальным решением для работы как на закрытых позициях в условиях города, так и на открытых, где бойцы смогут оставаться в безопасности. Также прибор имеет систему конвертации сигнала.

«Таким образом, мы достигаем универсальности. Это устройство новое, и прямо сейчас мы выпускаем до десяти изделий в день… Эти ретрансляторы применяются уже в зоне СВО», — резюмировал Андрей Иванов.