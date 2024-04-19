ЦРУ спрогнозировало сроки поражения Украины

«Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования»

Уильям Бернс глава ЦРУ США