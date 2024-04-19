ЦРУ спрогнозировало сроки поражения Украины
Глава ЦРУ: Украина может проиграть уже к концу этого года
Украинская сторона рискует проиграть в противостоянии с Россией уже в конце 2024 года, считает глава американского ЦРУ Уильям Бернс, пишет РИА Новости.
«Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования»
Уильям Бернс
глава ЦРУ США
В ходе мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего он призвал американский конгресс одобрить проект дополнительного финансирования. Он позволит Вашингтону выделить Киеву миллиарды долларов.
Если этого не произойдет, «картина будет гораздо более ужасной», резюмировал Бернс.