ЦИК оперативно эвакуировал избирательные участки в Белгородской области

сегодня в 22:24

ВСУ атаковали избирательные участки в Белгородской и Брянской областях

В день выборов несколько избирательных участков подверглись атакам с воздуха, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Инциденты произошли в Белгородском районе и на территории Брянской области.

«Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровью участников избирательного процесса пришлось эвакуировать», — заявила она ТАСС.

По словам Памфиловой, для обеспечения непрерывности процесса голосование было оперативно перенесено в заранее подготовленные резервные помещения.

«Мы проделали огромную работу по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработали систему быстрой эвакуации. Вопросы безопасности для нас остаются на первом месте», — подчеркнула председатель ЦИК.