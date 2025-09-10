Центр общественного наблюдения за выборами открылся в Подмосковье

В открытии Центра приняли участие члены Общественной палаты Московской области и секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«В Подмосковье в этот раз проходит девять избирательных кампаний в муниципальных округах. Зарегистрировано 583 кандидата, из них 517 выдвинуты политическими партиями и 66 — самовыдвиженцы. На 593 избирательных участках мы ожидаем более одного миллиона избирателей. Свыше 72 тысяч человек подали заявки на дистанционное электронное голосование, и этот формат с каждым годом пользуется все большей популярностью», — сказал он.

Известно, что на базе Центра работают эксперты, юристы, наблюдатели и мониторинговые группы. Они смогут оперативно фиксировать обращения, анализировать ситуацию на избирательных участках и давать экспертные комментарии.

Проголосовать в ЕДГ2025 могут избиратели только 9 округов, в которых в этом году пройдут выборы — Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц.

Выборы пройдут 14 сентября на 593 участках. 1060117 избирателям предстоит выбрать 196 депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.