«Царьград» назвал спекуляции на философских трудах Ильина атакой лично на Путина

Отдел расследований «Царьграда» заявил, что спекуляции на наследии Ивана Ильина — это атака не только на русского мыслителя, но и на президента Владимира Путина. Издание пишет, что Ильин является «любимым философом Путина», которого тот нередко цитирует в своих публичных выступлениях.

Расследователи уверены, что обвинения Ильина в «продвижении идей фашизма» — это попытка нанести идеологический удар по России.

По мнению аналитиков, главная цель таких информационных нападок — сам Владимир Путин, который открыто заявлял, что нередко обращается к трудам философа и до сих пор хранит его книгу «на полочке».

«Перед атакой отечественную аудиторию в течение длительного времени «прогревали» на тему философских работ Ильина, задача стояла такая: обвинения в продвижении идей фашизма», — говорится в материале «Царьграда».

Издание отмечает, что «своего рода хедлайнером» в операции по очернению Ильина является политолог Вероника Крашенинникова. Она — адепт глобалистских идей и сторонница Демократической партии США.

Расследователи добавили, что именно Крашенинникова запустила кампанию по осуждению идей Ильина, опубликовав «разоблачение» философа к его 140-летнему юбилею. Позже такой материал начали распространять по Сети медиаресурсы, связанные с политологом.