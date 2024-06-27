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Троих военачальников задержали в Боливии после попытки госпереворота

Адвокат генерала Хуана Хосе Суниги Джонни Кастелу рассказал, что в Боливии задержаны сам Хуан Хосе Сунига, генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Об этом сообщает РИА Новости .

Все указанные военачальники были доставлены в полицейский участок. Это произошло после попытки госпереворота.

Ранее президент Боливии Луис Арсе заявил о попытке госпереворота, которым руководил генерал Хуан Хосе Сунига. События произошли на площади Мурильо в городе Ла-Пас. Глава государства принял решение о назначении нового военного руководства страны.

При этом попытку переворота осудила и экс-президент Боливии Жанин Аньес, которую восставшие военные потребовали освободить из тюрьмы. По ее мнению, политическое движение MAS, которое возглавляет Луис Арсе, должно уйти через голосование народа в 2025 году.