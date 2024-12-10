Трюдо в третий раз избежал вотума недоверия

сегодня в 04:15

Канадская оппозиция не смогла сместить премьера страны Джастина Трюдо через вотум недоверия, сообщает RT .

В Палате общин страны в третий раз инициировал вотум недоверия либеральному правительству премьер-министра Джастина Трюдо.

За смещение кабине проголосовали 152 депутата палаты общин, 180 высказались против.

Трюдо возглавил правительство Канады в 2025 году, одержав победу на выборах в парламент во главе Либеральной партии.