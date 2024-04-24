Три беспилотника сбили в Воронежской области за ночь

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали три вражеских беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram .

Первый БПЛА реактивного типа перехватили около поздно вечером 23 апреля. Второй беспилотник подавили средствами РЭБ. В результате его падения на территории одного из сел образовалась воронка площадью около одного квадратного метра. В доме повреждены стекла, разрушена беседка, посечена кровля.

Третий беспилотник был ликвидирован на подлете к Воронежу. По предварительным данным, пострадавших в результате всех атак нет.

В регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.