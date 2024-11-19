На будущее запланировано много совместных встреч России и стран Африки. В 2026 году состоится третий саммит Россия-Африка, в его повестке около 160 пунктов, сообщила директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова на пресс-конференции.

«В 2025 году должна пройти еще одна встреча (Россия — Африка — ред.), пока мы не знаем, на какой площадке. Было предложено провести ее в одной из африканских стран. Сергей Викторович Лавров как раз об этом говорил, что мы готовы рассмотреть предложения о том, где провести эту встречу. В 2026 году планируется провести третий саммит Россия-Африка», — сказала Абрамова.

Она добавила, что на таких встречах происходит масса осуждений, в плане предстоящего саммита около 160 пунктов.