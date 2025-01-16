Трассу на границе Украины и Белоруссии завалили валунами
На трассе на границе Украины и Белоруссии установили противотанковые ежи и валуны, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».
«Трасса через границу завалена огромными валунами», — говорится в сообщении
На опубликованном видео видно, что дорога перекрыта.
При этом, как пишет издание, через лес протянута колючая проволока.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что у киевких властей настоящая паника, так как российским военнослужащим осталось всего 5 км до границы Днепропетровской области.