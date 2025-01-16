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Трассу на границе Украины и Белоруссии завалили валунами

На трассе на границе Украины и Белоруссии установили противотанковые ежи и валуны, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Трасса через границу завалена огромными валунами», — говорится в сообщении

На опубликованном видео видно, что дорога перекрыта.

При этом, как пишет издание, через лес протянута колючая проволока.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что у киевких властей настоящая паника, так как российским военнослужащим осталось всего 5 км до границы Днепропетровской области.