Трансляция инаугурации Путина начнется в 12 часов 7 мая
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Транслировать инаугурацию избранного президента РФ Владимира Путина начнут в 12 часов 7 мая, сообщает ТАСС.
Она пройдет на телеканале «Россия».
Выборы президента в стране прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На втором месте расположился Николай Харитонов из КПРФ (4,31%), затем Владислав Даванков из партии «Новые люди» (3,85%). Четвертое место занял Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,20%).