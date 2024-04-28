Трансляция инаугурации Путина начнется в 12 часов 7 мая

Она пройдет на телеканале «Россия».

Выборы президента в стране прошли с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На втором месте расположился Николай Харитонов из КПРФ (4,31%), затем Владислав Даванков из партии «Новые люди» (3,85%). Четвертое место занял Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,20%).