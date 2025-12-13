сегодня в 15:35

Трамп значительно давит на Зеленского и требует согласиться на уступки

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп значительно увеличил давление на лидера Украины Владимира Зеленского, чтобы завершить конфликт Москвы и Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Bild.

Источники газеты рассказали, что США требуют от Зеленского уступок, в том числе на фоне недавнего коррупционного скандала. Из-за него падает влияние главы киевского режима.

На будущей встрече делегации из Соединенных Штатов, Евросоюза и Украины планируют поговорить о гарантиях безопасности. Также там обсудят ситуацию с активами РФ.

По информации Bild, еще одним неофициальным дедлайном, к которому Трамп желает увидеть результат мирного процесса, является Рождество.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 14 декабря приедет в немецкий Берлин. Там организуют ключевые переговоры по завершению украинского кризиса.

