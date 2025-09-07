сегодня в 20:20

Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность к введению второго этапа санкций против России. Об этом стало известно 7 сентября из сообщения агентства Reuters .

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп ответил утвердительно на вопрос о возможности введения новых ограничений.

«Да, я готов», — цитирует его агентство.

Ранее в середине августа Трамп высказывался скептически о необходимости новых санкций, ссылаясь на успешные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые состоялись на Аляске.

Также сообщалось, что Трамп не давал четких обещаний о введении дополнительных санкций во время встречи с представителями «коалиции желающих».