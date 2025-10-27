Трамп заявил, что украинский конфликт будет 9-м, который он завершит

Американский президент Дональд Трамп сказал, что украинский кризис может быть 9-м конфликтом, который он завершит. Ему якобы уже удалось урегулировать «восемь войн», сообщает РИА Новости .

Трамп отметил, что на подходе находится девятый конфликт, который он урегулирует. По мнению президента США, речь может идти об украинском кризисе.

Глава Соединенных Штатов считает, что якобы урегулировал восемь международных конфликтов. Среди них — конфликт между Израилем и Палестиной.

Трамп сказал, что добиться завершения конфликтов ему удалось, вводя пошлины и принимая иные экономические меры. Они оказались эффективны в более чем половине случаев.

