Трамп заявил, что надеется в «поладить» с Путиным в случае победы на выборах

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах в США, пишет ТАСС .

«Надеюсь, мы снова с ним поладим», — сказал бывший президент США в интервью владельцу X (ранее Twitter) Илону Маску.

Он также назвал Владимира Путина «хорошим переговорщиком». При этом, по его словам, у действующего президента США Джо Байдена «низкий уровень IQ», «он говорил глупости» и допустил возможность вступления Украины в НАТО.

Трамп отметил, что при нем не было бы на Украине и в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску.