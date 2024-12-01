Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР

Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал Кэша «отличным юристом, следователем и борцом за идею „Америка прежде всего“ и подчеркнул, что Пател „сыграл важнейшую роль“ в разоблачении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Пател сменит на посту главы ФБР Кристофера Рея, который был назначен на эту должность в 2017 году во время первого президентского срока Трампа.

Ранее он работал в Совете национальной безопасности США, Национальной разведке и Пентагоне. Пателу 44 года, он имеет индийские корни и считается убежденным холостяком.