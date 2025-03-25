Трамп выбрал сторону в скандале с чатом по обсуждению ударов США

Трамп заступился за Уолтца в скандале с чатом по обсуждению ударов США

Президент США Дональд Трамп заступился за своего советника по нацбезопасности Майкла Уолтца после того, как он случайно добавил главреда The Atlantic в секретный чат, где первые лица государства обсуждали атаку на йеменских хуситов. Глава Соединенных Штатов назвал ситуацию «сбоем» и заявил, что его подчиненный «усвоил урок», сообщает NBC News .

«Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек», — сказал Трамп во время интервью.

Ранее издание The Atlantic заявляло, что его главного редактора Джеффри Голдберга по ошибке добавили в чат мессенджера Signal, где руководство США обсуждало готовящийся удар по йеменским хуситам. Всего в беседе было 18 участников, в том числе министр обороны Питт Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и советник по нацбезопасности Майкл Уолтц. Спустя несколько дней власти США официально подтвердили атаку по Йемену, которая обсуждалась в чате.

По словам Голдберга, в секретный чат его добавил Уолтц. Белый дом также подтверждал подлинность переписки.

Дональд Трамп утверждает, что присутствие журналиста в секретном диалоге не оказало «никакого влияния» на военную операцию против хуситов. Он счел произошедшее «несерьезным сбоем», ставшим «единственным за два месяца».