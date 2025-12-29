сегодня в 23:46

Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч солдат за последний месяц

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек за последний месяц, сообщает РИА Новости .

«В прошедшем месяце было убито 26 тыс. солдат», — отметил он.

В ходе брифинга для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, заявил о значительных потерях украинской армии и иностранных наемников на курском направлении.

По его словам, потери ВСУ в этом регионе превысили 76 тысяч наиболее опытных и обученных военнослужащих, представлявших собой костяк украинской армии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.