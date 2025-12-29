Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч солдат за последний месяц
Президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек за последний месяц, сообщает РИА Новости.
«В прошедшем месяце было убито 26 тыс. солдат», — отметил он.
В ходе брифинга для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, заявил о значительных потерях украинской армии и иностранных наемников на курском направлении.
По его словам, потери ВСУ в этом регионе превысили 76 тысяч наиболее опытных и обученных военнослужащих, представлявших собой костяк украинской армии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.