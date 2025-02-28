Трамп во время переговоров указал Зеленскому на его место - политолог

«Во время сегодняшней встречи нелегетимного украинского президента и главы США произошла очень неприятная перепалка между ними. Они ругались как бабки на базаре, и было не очень понятно, что это лидеры двух стран. Если Трампу позволительно еще такое поведение - он заказывает музыку и спонсирует Украину, то поведение Зеленского кажется очень странным. Уж он должен был не перебивать своего хозяина, а покорно слушать», - сказал эксперт.

Глава Белого Дома в жесткой манере призвал Киев прекратить огонь и прекратить войну, а также быть благодарными украинцев, которые получили от Америки 350 миллиардов долларов.

По словам эксперта, после такой перепалки у Зеленского нет никакого шанса остаться у власти.

«Скорее всего, Вашингтон будет быстро подыскивать более достойную кандидатуру. И Трамп ее найдет, чтобы как можно быстрее остановить боевые действия. В любом случае - позиция Украины сейчас просто на дне. У Киева остались союзники только в Великобритании, Франции и в некоторых странах Восточной Европы. Но и они будут бегать от него как от прокаженного после такой прилюдной порки», - заключил политолог.