Трамп в будущем может «обменяться президентством» с Ди Вэнсом
Президент США Дональд Трамп заявил, что «не шутит», когда говорит о возможности сохранения власти до 2037 года через лазейки в американской конституции, пишут СМИ.
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил о серьёзности своих намерений потенциально остаться у власти на третий срок. По его словам, существуют «несколько способов» продлить пребывание во главе администрации, включая нестандартные юридические механизмы.
«Трамп заявил телеканалу NBC News, что он „не шутит“, когда говорит о своем возможном переизбрании на третий президентский срок», — указано в публикации ТАСС.
Ключевым элементом этого плана, как сообщает The Daily Mail, может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Согласно рассматриваемому сценарию Вэнс баллотируется на президентских выборах, после победы подаёт в отставку, Трамп как следующий в порядке преемственности возвращается в Овальный кабинет.
Такой манёвр теоретически позволит Трампу оставаться у власти до 2037 года, используя лазейки в конституционных нормах о порядке преемственности власти. Эксперты отмечают, что подобные планы потребуют контроля Республиканской партии над Конгрессом, поддержки Верховного суда, изменения текущего общественного мнения о допустимости третьего срока.
Юридические специалисты указывают на противоречивость такого сценария с духом 22-й поправки к Конституции США, прямо ограничивающей президентские сроки. Политические аналитики расценивают эти заявления как элемент предвыборной риторики, направленной на мобилизацию электората.
Данный сценарий в случае реализации стал бы беспрецедентным событием в американской политической истории. Последний подобный случай передачи власти через отставку президента (Ричард Никсон в 1974 году) не имел признаков предварительного сговора и осуществлялся в рамках конституционного кризиса. Современная правовая система США не содержит явных запретов на описанную схему, что открывает пространство для политических манёвров.