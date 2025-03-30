Трамп в будущем может «обменяться президентством» с Ди Вэнсом

«Без шуток»: Трамп хочет сохранить власть в США до 2037 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не шутит», когда говорит о возможности сохранения власти до 2037 года через лазейки в американской конституции, пишут СМИ.

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил о серьёзности своих намерений потенциально остаться у власти на третий срок. По его словам, существуют «несколько способов» продлить пребывание во главе администрации, включая нестандартные юридические механизмы.

«Трамп заявил телеканалу NBC News, что он „не шутит“, когда говорит о своем возможном переизбрании на третий президентский срок», — указано в публикации ТАСС.

Ключевым элементом этого плана, как сообщает The Daily Mail, может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Согласно рассматриваемому сценарию Вэнс баллотируется на президентских выборах, после победы подаёт в отставку, Трамп как следующий в порядке преемственности возвращается в Овальный кабинет.

Такой манёвр теоретически позволит Трампу оставаться у власти до 2037 года, используя лазейки в конституционных нормах о порядке преемственности власти. Эксперты отмечают, что подобные планы потребуют контроля Республиканской партии над Конгрессом, поддержки Верховного суда, изменения текущего общественного мнения о допустимости третьего срока.

Юридические специалисты указывают на противоречивость такого сценария с духом 22-й поправки к Конституции США, прямо ограничивающей президентские сроки. Политические аналитики расценивают эти заявления как элемент предвыборной риторики, направленной на мобилизацию электората.

Данный сценарий в случае реализации стал бы беспрецедентным событием в американской политической истории. Последний подобный случай передачи власти через отставку президента (Ричард Никсон в 1974 году) не имел признаков предварительного сговора и осуществлялся в рамках конституционного кризиса. Современная правовая система США не содержит явных запретов на описанную схему, что открывает пространство для политических манёвров.