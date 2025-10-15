Трамп убежден, что все государства собираются выйти из БРИКС на фоне пошлин США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время саммита с главой Аргентины Хавьером Милеем сказал, что государства якобы покидают БРИКС. Это происходит из-за того, что страны боятся пошлин США, сообщает РИА Новости .

Трамп якобы сказал лидерам всех стран БРИКС, что введет против них тарифы. После этого, как считает президент США, государства начали «выходить из объединения».

Какие конкретно страны начали покидать БРИКС, Трамп называть не стал. При этом фактически ни одно государство не покинуло объединение.

В прошлом Трамп заявлял, что БРИКС — нападение на доллар. Он угрожал ввести пошлины против даже тех государств, которые только думают о том, чтобы вступить в организацию.

БРИКС — межгосударственное объединение. В 2006 году его создали РФ, Индия, Китай и Бразилия. В 2011 году в организацию вошла ЮАР. С начала 2024 года к объединению присоединился еще ряд государств.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.