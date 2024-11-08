«На самом деле его позиция существенно отличается. Трамп — сторонник прагматичного и взвешенного подхода к спасению глобального лидерства Америки и как минимум укреплению американской гегемонии. Он сосредоточен на выжимании „соков“ из Европы и переезду в США значительных секторов европейской промышленности, например, автомобильной промышленности Германии в США», — сказал Косоруков.

Он добавил, что этот процесс начался еще при первом сроке Трампа и важно понимать, что его приоритет — исключительно в восстановлении американских позиций в мире.

«Трамп активно работал и будет работать на усиление позиций США в Европе и Азии. В частности, США уже получили сотни тысяч квалифицированных специалистов из Европы, а параллельно этому десятки тысяч компаний переместились в Америку. Американская экспансия в Европе также продолжается — продвинули НАТО в Скандинавию, развивают там новые базы и логистические центры, а также проталкивают строительство военных заводов, например, Rheinmetall на Украине», — рассказал политолог.

Сохранение мирового порядка

Косоруков отметил, что сейчас, в контексте ситуации в Молдове, существует вероятность, что она в будущем может присоединиться к западным альянсам, и, в частности, США активно работают над усилением в регионе своих позиций для обострения ситуации в Приднестровье и поддержке прорумынского вектора президента Молдовы Майи Санду.

«Кроме того, следует вспомнить слова экс-посла США в Германии Ричарда Гренелла, который, уезжая после ряда скандальных заявлений, заявил, что „вы не знаете американцев“. Он подчеркнул, что США будут продолжать давить, потому что не оставляют своих позиций без борьбы. Это действительно так: американскую гегемонию нужно будет буквально вырвать у США», — подчеркнул эксперт.

Он указал на то, что мировой порядок не изменится сугубо мирным путем и для создания многополярного мира придется шаг за шагом продавливать альтернативные альянсы и укреплять такие структуры, как БРИКС.

«Трамп в этом контексте не будет делать ставку на эскалацию, но он сосредоточится на отмене неэффективных военных инициатив. Вместо этого он, скорее всего, будет пытаться организовать новые инициативы, направленные на укрепление позиций США. Главное, что нужно понимать, — Трамп будет бороться за интересы США до конца, как за свою корпорацию, которую он обязан обеспечить ведущими позициями на мировом рынке», — заключил Косоруков.