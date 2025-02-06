Трамп: США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом

«Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет», — заявил он.

Трамп считает, что Панама взимает лишком низкую плату за проход через канал и призвал прекратить полное «обдирание» Вашингтона.

По словам Трампа, именно США активнее всех пользуются каналом в гражданских и военных целях.

Панамский канал был построен в 1920 году. В 1977 году в Вашингтоне неофициальный глава правительства Панамы Омар Торрихос и президент США Джордж Картер подписали договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом.