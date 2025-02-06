Трамп: США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом

Политика

Американский президент Дональд Трамп США добьются возвращения контроля над Панамским каналом, сообщает РИА Новости.

«Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет», — заявил он.

Трамп считает, что Панама взимает лишком низкую плату за проход через канал и призвал прекратить полное «обдирание» Вашингтона.

По словам Трампа, именно США активнее всех пользуются каналом в гражданских и военных целях.

Панамский канал был построен в 1920 году. В 1977 году в Вашингтоне неофициальный глава правительства Панамы Омар Торрихос и президент США Джордж Картер подписали договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом.