сегодня в 06:25

Трамп: США получили от Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти

Американский президент и Дональд Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти, сообщает RT .

По его словам, Каракас стал «новым другом и партнером» Вашингтона.

«Мы только что получили от… Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти», — заявил он, выступая в конгрессе США,

3 января США вторглись в Венесуэлу, обстреляли ее военные базы, местный парламент и похитили президента Николаса Мадуро с супругой. Пару будут судить за уголовные преступления. Новые власти начали сотрудничать с Соединенными Штатами.

Ранее Трамп провел встречу с главами нефтяных компаний. На них обсуждался венесуэльский вопрос и положение Кубы.

