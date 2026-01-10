Трамп заявил о катастрофическом состоянии экономики Кубы
Трамп: Куба больше не будет получать помощь из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями нефтяных компаний, посвященной венесуэльскому вопросу, сделал резкое заявление о положении Кубы, сообщает РИА Новости.
«Куба в плохом состоянии. Она зависела от Венесуэлы — от нефти и денег, и сейчас никто действительно не знает, что с ней будет», — сказал Трамп.
Он отметил, что Гавана ранее обеспечивалась венесуэльской нефтью, получала финансовую помощь и в обмен предоставляла Каракасу военную защиту.
«Теперь этого нет. Денег из Венесуэлы они больше получать не будут», — подчеркнул президент США.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.