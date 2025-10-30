Трамп: США готовы сотрудничать с КНР ради урегулирования украинского конфликта

США выразили готовность к взаимодействию с Китаем в целях разрешения украинского кризиса, сообщает «Царьград» .

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, озвученным им в беседе с прессой на борту самолета по завершении переговоров с Си Цзиньпином, Вашингтон и Пекин достигли соглашения относительно ситуации на Украине.

«Мы (с лидером Китая Си Цзиньпином — ред.) будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной», — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер по окончании встречи с Си Цзиньпином подтвердил, что пошлины в отношении Китая останутся на прежнем уровне в 47%.

