Трамп: США готовы сотрудничать с КНР ради урегулирования украинского конфликта
Фото - © скриншот
США выразили готовность к взаимодействию с Китаем в целях разрешения украинского кризиса, сообщает «Царьград».
По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, озвученным им в беседе с прессой на борту самолета по завершении переговоров с Си Цзиньпином, Вашингтон и Пекин достигли соглашения относительно ситуации на Украине.
«Мы (с лидером Китая Си Цзиньпином — ред.) будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной», — заявил Трамп.
Кроме того, американский лидер по окончании встречи с Си Цзиньпином подтвердил, что пошлины в отношении Китая останутся на прежнем уровне в 47%.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.