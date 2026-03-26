Трамп спародировал Байдена на встрече с республиканцами

Президент США Дональд Трамп на встрече с республиканцами изобразил пародию на Джо Байдена и высмеял его поведение во время публичных выступлений, сообщает «Царьград» .

Дональд Трамп напомнил сторонникам, как его предшественник Джо Байден запинался во время речей, терялся на несколько секунд и испытывал трудности при уходе со сцены.

«Байден … не мог найти лестницу. Людям это не нужно, им нужен президент, который может найти выход», — заявил президент.

Американский лидер также указал на эпизоды, когда, по его словам, Байден выглядел растерянным и неуверенным.

«Что случилось?! Что случилось?! … Я его терпеть не мог», — сказал глава Белого дома.

После этого Трамп покружился на месте, продолжая изображать бывшего президента и вызывая реакцию аудитории.

