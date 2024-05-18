Трамп собирается требовать допинг-пробы Байдена перед дебатами

Бывший американский президент Дональд Трамп собирается потребовать взятия допинг-проб у нынешнего лидера Джо Байдена перед дебатами с ним, пишет РИА Новости .

Кандидат в президенты опасается, что хозяина Белого дома могут накачать стимуляторами перед выступлением.

«Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь», — сказал Трамп.

Самому Трампу 77 лет, и он постоянно высмеивает умственные способности своего 81-летнего оппонента. Бывший президент добавил, что не хочет повторения выступления Байдена перед конгрессменами, где тот якобы был «накачан, как воздушный шарик» и к концу мероприятия «сдулся».

Ранее Трамп заявил, что США могут оказаться втянуты в третью мировую войну за оставшиеся до выборов пять месяцев.