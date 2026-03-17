Трамп считает, что у США нет необходимости работать с ЕС по Украине

По словам президента США Дональда Трампа, у Штатов нет необходимости в работе с Европейским союзом по Украине, так как данный конфликт находится за тысячи миль от страны, сообщает Газета.ru .

Глава Белого дома сделал данное заявление в ходе брифинга с журналистами.

«Мы работаем с ними по Украине. Украина отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — сказал Трамп.

Он также раскритиковал европейских союзников по Североатлантическому альянсу за нежелание подключаться к планируемой американцами коалиции по Ормузскому проливу.

Как подчеркнул Трамп, на взаимодействие с ЕС по конфликту на Украине пошел экс-президент Джо Байден.

«Байдена обчистили. Но мы работали с ними по Украине, хотя у нас нет необходимости», — добавил американский лидер.

